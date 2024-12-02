Ворог атакував Україну у минулу ніч 110-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

В ніч на 2 грудня окупанти завдали удару по Тернополю, "Шахед" вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку.

Спалахнула масштабна пожежа у будинку, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

Внаслідок атаки одна людина загинула, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали.

Близько ста людей, мешканців постраждалого та сусіднього під’їздів, евакуювали рятівники.

У інших трьох під’їздах люди продовжують жити, а через руйнування мереж будинку призупинено постачання тепла та води.

Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом минулої доби загарбники здійснили 70 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 134 вибухи, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, громади.

Нагадаємо, ворог атакував Україну у минулу ніч 110-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА.

50 безпілотників локаційно втрачено, скоріше за все внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 дронів вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку рф та Білорусі, ще один в повітрі.

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