Цей документ не був підтриманий парламентом у липні 2024 року і був направлений на повторний розгляд.

Депутати Верховної Ради знову повернулися до розгляду законопроєкту, який пропонує запровадити кримінальну відповідальність за "витік" інформації з державних реєстрів.

Цей законопроєкт №10242 уже викликав критику з боку правозахисників, оскільки нововведення можуть створити додаткові можливості для переслідування журналістів, їхніх джерел, а також викривачів корупції.

Зокрема, планується введення покарання у вигляді позбавлення волі за розкриття даних із держреєстрів під час воєнного стану.

Раніше цей документ не був підтриманий парламентом у липні 2024 року і був направлений на повторний розгляд. Серед авторів законопроєкту – представники "Опозиційної платформи – за життя", зокрема Григорій Мамка та Суто Мамоян, а також народні депутати від "Слуги народу", серед яких Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов та Максим Бужанський.

Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за витік інформації з публічних електронних реєстрів, комп'ютерних мереж та носіїв даних. У разі витоку даних через особу, яка має доступ до реєстрів, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

Крім того, за розкриття такої інформації під час війни може бути призначено покарання до 8 років позбавлення волі. Це зміщує порушення з категорії "нетяжких" до "тяжких злочинів", що дозволяє правоохоронцям проводити негласні слідчі дії, зокрема стеження та прослуховування, що викликає занепокоєння серед журналістів та правозахисників.

Правозахисники вважають, що законопроєкт, який спочатку мав на меті боротьбу з колаборантами та зрадниками, котрі передають ворогу важливу інформацію, фактично загрожує роботі журналістів-розслідувачів та захисту викривачів корупції. Зокрема, люди, які використовують дані з державних реєстрів для викриття корупційних схем, можуть потрапити під кримінальне переслідування замість того, щоб отримати захист як викривачі.

Крім того, проти цього законопроєкту виступила Нотаріальна палата України, зазначивши, що нові правила можуть спричинити серйозні проблеми у сфері держреєстрації. Дії нотаріусів та державних реєстраторів можуть бути неправомірно кваліфіковані як несанкціоновані, навіть якщо вони виконували свої професійні обов'язки.

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