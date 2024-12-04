Церковне свято 5 грудня за новим календарем, день пам'яті преподобного Сави.

У православній церкві за новим церковним календарем 5 грудня - День вшанування пам'яті преподобного Сави Освяченого.

5 грудня, православні українці за новоюліанським календарем вшановують день пам'яті преподобного Сави.

Раніше це свято припадало на 18 грудня.

Дізнайтеся, що можна і не можна робити у День преподобного Сави 5 грудня.

5 грудня за новим церковним календарем згадують преподобного Сава - освяченого, чудотворця.

У народному календарі – Савин день. Наші пращури вроводили цей день у сімейному колі, а люди влаштовували застілля.

Діти за традицією виходили надвір і ліпили сніговиків.

Що не можна робити на церковне свято 5 грудня:

Заборонено 5 грудня сваритися, лаятись, лихословити, таким чином можна притягнути сварки та непорозуміння в сім'ї та на роботі.

Не можна давати і позичати, щоб уникнути фінансових проблем.

Також не рекомендується вирушати в далеку дорогу – дорога буде невдалою.

Не треба заздрити та бажати зла іншим людям – погані думки можуть втілитись у життя.

Народні прикмети на 5 грудня раніше говорили, що сніг на Саву віщує снігову зиму.

5 грудня гуляє вітер – отже весна буде ранньою.

Якщо 5 грудня зірки яскраві – то наступного року буде вдалий урожай.

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