У православній церкві за новим церковним календарем 5 грудня - День вшанування пам'яті преподобного Сави Освяченого.
5 грудня, православні українці за новоюліанським календарем вшановують день пам'яті преподобного Сави.
Раніше це свято припадало на 18 грудня.
Дізнайтеся, що можна і не можна робити у День преподобного Сави 5 грудня.
5 грудня за новим церковним календарем згадують преподобного Сава - освяченого, чудотворця.
У народному календарі – Савин день. Наші пращури вроводили цей день у сімейному колі, а люди влаштовували застілля.
Діти за традицією виходили надвір і ліпили сніговиків.
Що не можна робити на церковне свято 5 грудня:
Заборонено 5 грудня сваритися, лаятись, лихословити, таким чином можна притягнути сварки та непорозуміння в сім'ї та на роботі.
Не можна давати і позичати, щоб уникнути фінансових проблем.
Також не рекомендується вирушати в далеку дорогу – дорога буде невдалою.
Не треба заздрити та бажати зла іншим людям – погані думки можуть втілитись у життя.
Народні прикмети на 5 грудня раніше говорили, що сніг на Саву віщує снігову зиму.
5 грудня гуляє вітер – отже весна буде ранньою.
Якщо 5 грудня зірки яскраві – то наступного року буде вдалий урожай.
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