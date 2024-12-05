Як зазначено в його повідомленні, клієнт ПриватБанку намагався додати картку до GooglePay, після чого зіткнувся з проблемами.

Державний "ПриватБанк" пояснив, чому можуть блокувати рахунки клієнтів після спроби підключити картку до GooglePay.

З такою проблемою зіткнувся один з клієнтів ПриватБанку, який звернувся з скаргою на портал "Мінфін".

Як зазначено в його повідомленні, клієнт ПриватБанку намагався додати картку до GooglePay, але після кількох невдалих спроб звернувся до оператора. У результаті всі його рахунки були заблоковані.

"Лише намагалися додати картку в GooglePay. Після кількох невдалих спроб перенаправили на консультацію за номером 3700. Результат консультації — блокування ВСІХ рахунків, дякую. Після розблокування повністю відмовляємося від послуг банку", — написав клієнт ПриватБанку.

У відповідь на скаргу в ПриватБанку перепросили за незручності та пояснили причину блокування. Виявилося, що будь-яка операція з карткою банку може бути піддана додатковій перевірці Службою безпеки. Якщо операція визнана високоризиковою, приймається рішення про її блокування.

Банк уточнив, що критерії перевірки не розголошуються, щоб уникнути можливості обійти встановлені обмеження.

"Клієнт дає свою згоду, що Банк може блокувати можливість користування Картки при здійсненні ризиковості операцій, а так само на підставі внутрішніх процедур Банку та операційних правил міжнародних платіжних систем", - додали у ПриватБанку.

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