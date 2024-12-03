Станом на ранок 3 грудня відомо про збиття 22 ворожих БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Як повідомили у Повітряних силах України, один безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та ТОТ.
Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.
Так, через російський дроновий удар частина Тернополя лишилася без світла.
У Тернополі у ніч проти 3 грудня внаслідок російського удару було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Через ворожий удар у місті частково зникло світло.
Про це повідомив у Telegram-каналі Тернопільський міський голова Сергій Надал.
"Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики", - йдеться у повідомленні.
Мер Тернополя додав, що працівники екстрених служб та енергетики працюють над усуненням наслідків атаки РФ.
Надал просить місцевих зробити запаси води, через відсутність електроенергії прогнозуються проблеми з водопостачанням.
"Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони", - просить міський голова.
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