У ніч на 3 грудня ворог атакував Україну 28-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» та дронами інших типів.

Станом на ранок 3 грудня відомо про збиття 22 ворожих БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Як повідомили у Повітряних силах України, один безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та ТОТ.

Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.

Так, через російський дроновий удар частина Тернополя лишилася без світла.

У Тернополі у ніч проти 3 грудня внаслідок російського удару було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Через ворожий удар у місті частково зникло світло.