Окрім того, за "декоративний шар" з ялинових гілок просять 1500 гривень, хоча він навіть не прикрашений бантом чи іграшками.

Однією з важливих частин святкового настрою є новорічна ялинка, тому багато хто цікавиться її ціною, але ціни цього року на ялинки стали справжнім шоком для покупців.

Про це пише Телеграф.

На ялинковому ринку ціни в Одесі стартують від 1800 гривень за найменше деревце. Вартість дерева залежить від їхнього розміру: середні ялинки обійдуться в 2500 — 2900 гривень, а найбільші та розкішніші досягають ціни 4500 — 5000 гривень. Окрім того, за "декоративний шар" з ялинових гілок просять 1500 гривень, хоча він навіть не прикрашений бантом чи іграшками.

Ціни на ялинки в цьому році значно зросли, і не кожна українська родина може дозволити собі таке свято. Відео з цінами набрало популярності в мережі, де користувачі висловлюють своє обурення. Багато з них зазначають, що за таку суму можна було б допомогти нашим військовим на фронті.

Інші зауважують, що вже купили штучну ялинку і тому не переймаються цінами на живе дерево. Також багато хто вважає, що не варто поспішати з покупкою ялинки на початку грудня, оскільки ціни обов'язково знизяться ближче до свята.

Також Politeka писала про ціни на продукти.

Журналістка Катерина Котенкова повідомила, що останні здорожчання продуктів харчування – ще не максимум, тому що у грудні яйця, хліб, картопля стануть іще дорожчими.