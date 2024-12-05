Хмельницький окружний адміністративний суд задовольнив позов багатодітного батька, якому ТЦК та СП відмовив у наданні відстрочки.

Про це пише Захід.нет з посиланням на відповідне рішення у суду. Там йдеться про те, що 42-річний чоловік, батько трьох дітей, звернувся до суду після того, як улітку 2024 року ТЦК відмовив йому в праві на відстрочку від мобілізації. Чоловік вважав це рішення незаконним.

Позивач є батьком двох неповнолітніх дітей від першого шлюбу та однієї дитини від другого шлюбу. Представники ТЦК у відзиві на позов зазначили, що чоловік не надав доказів того, що він утримує дітей від першого шлюбу, що могло бути підставою для відмови в відстрочці.

Проте суддя Петро Салюк, розглянувши справу, виявив, що позивач не має заборгованості по аліментах. Також суд зауважив, що дитина є частиною сім'ї своїх батьків, навіть якщо не проживає з ними, що є важливим аргументом на користь позивача.

В результаті суд визнав відмову ТЦК незаконною, скасував її і зобов'язав орган повторно розглянути заяву чоловіка. На рішення суду ще можна подати апеляцію.



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