Свята вечеря - це вечір перед Різдвом Христовим, свято традиційно відзначається в родинному колі.

На Святвечір закінчується Різдвяний сорокаденний піст, на столі виставляють 12 пісних страв на честь 12 апостолів.

За давньою традицією, святкування Різдва починається ввечері напередодні Різдва з духовних і матеріальних приготувань.

Вечір називають Святим чи Свят-Вечором, або Навечір'ям Різдва Христового, що припадає на 6 січня.

Накривання столу на Святвечір - традиційний обряд, раніше наши пращури під скатертину ставили сіно, на чотири кути столу по голівці часнику для того, «щоб злу силу відігнати».

За традицією, на Святвечір на столі повинно бути рівно 12 страв, саме таке число пов’язують із 12 апостолами.

Приготування страв починали із самого ранку, до появи першої зірки господиня мала встигнути все зробити.

Весь день, до святкової вечері, не можна було нічого їсти, а із першою зіркою на небі вже дозволялося розпочинати святкову трапезу.

Страви, що готують господині на Святвечір – пісні, традиційними є кутя, вареники, грибова юшка, голубці, картопля, риба, гриби, капуста, квасоля, узвар, пампушки.

Кутя – найважливіша страва Святвечора, яку готують із немеленої пшениці, рису, вівса або ячменю з додаванням смаколиків таких як мед, цукор, родзинки, варення, цукатів, сухофруктів.

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