В Україні заборонено несанкціоноване втручання в роботу лічильників, і за такими діями передбачено покарання, зокрема, у вигляді штрафів.
Про це інформують у "Газмережі".
Що саме заборонено робити з лічильниками
Споживач не має права самостійно змінювати роботу лічильника в будь-якому випадку.
Важливо! Будь-яке втручання в роботу лічильника є порушенням законодавства України.
Усі роботи, пов'язані з газовим обладнанням, повинні виконувати тільки кваліфіковані спеціалісти, які пройшли відповідне навчання, мають перевірені знання та діючі дозвільні документи на виконання цих робіт, зазначають у "Газмережах".
Тобто, якщо споживач помітив, що лічильник працює неправильно, він зобов'язаний звернутися до відповідних органів. Спеціалісти не тільки нададуть консультацію, але й проведуть перевірку, а за потреби — замінять обладнання.
Зауважте! У випадку виявлення некоректної роботи газового обладнання або витоку газу необхідно терміново телефонувати в аварійну службу за номером "104".
Також Politeka писала про те, що українці щомісяця мають не лише оплачувати комунальні послуги, але й вчасно передавати показники лічильників, адже якщо цього не зробити, є ризик отримати зайві нарахування.
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