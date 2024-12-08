Тобто, якщо споживач помітив, що лічильник працює неправильно, він зобов'язаний звернутися до відповідних органів.

В Україні заборонено несанкціоноване втручання в роботу лічильників, і за такими діями передбачено покарання, зокрема, у вигляді штрафів.

Про це інформують у "Газмережі".

Що саме заборонено робити з лічильниками

Споживач не має права самостійно змінювати роботу лічильника в будь-якому випадку.

Важливо! Будь-яке втручання в роботу лічильника є порушенням законодавства України.

Усі роботи, пов'язані з газовим обладнанням, повинні виконувати тільки кваліфіковані спеціалісти, які пройшли відповідне навчання, мають перевірені знання та діючі дозвільні документи на виконання цих робіт, зазначають у "Газмережах".

Тобто, якщо споживач помітив, що лічильник працює неправильно, він зобов'язаний звернутися до відповідних органів. Спеціалісти не тільки нададуть консультацію, але й проведуть перевірку, а за потреби — замінять обладнання.

Зауважте! У випадку виявлення некоректної роботи газового обладнання або витоку газу необхідно терміново телефонувати в аварійну службу за номером "104".

Також Politeka писала про те, що українці щомісяця мають не лише оплачувати комунальні послуги, але й вчасно передавати показники лічильників, адже якщо цього не зробити, є ризик отримати зайві нарахування.

Якщо передати показники пізніше, споживання буде визначено за середньодобовим показником.