Наприкінці серпня року без поважних причин та дозволу командира він залишив військову частину.

У Львівській області військовослужбовець допустив самовільне залишення частини (СЗЧ) і хоча втеча зі служби тривала лише один день, це не врятувало його від адміністративного покарання.

Про це зазначено в постанові Яворівського районного суду Львівської області від 22 жовтня.

Військовий, який проходив курси підвищення кваліфікації та перепідготовки, наприкінці серпня цього року без поважних причин та дозволу командира залишив військову частину. Мотиви такого вчинку у судовій постанові не розкрито.

Що вирішив суд

Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою провину. За порушення правил служби його було оштрафовано на 17 тисяч гривень.

Протягом десяти днів із моменту проголошення рішення обвинувачений мав можливість подати апеляцію. Однак наразі вирок уже набрав чинності.

Також Politeka писала про те, що у Львівській області суд засудив лейтенантку за виплати військовим, які покинули лікувальні заклади.

Вона неналежно вела облік військовослужбовців, через що було безпідставно виплачено понад 360 тис. грн солдатам, які самовільно залишили медичні установи. За це порушення суд наклав на Катерину Ч. незначний штраф.

Їй інкримінують неналежне ведення обліку військових, які перебували на лікуванні.

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