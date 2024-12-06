Для клієнтів цієї категорії також доступна подовжена валютна торгова сесія із зарахуванням іноземної валюти без комісії.

ПриватБанк скасував тарифи на банківське обслуговування для деяких категорій українців, зокрема для обслуговування бізнес-рахунків та карток.

Про це повідомили у самому ПриватБанку.

Згідно з повідомленням банку, ІТ-підприємці тепер можуть безкоштовно відкривати та обслуговувати рахунки. Крім того, клієнти цієї програми отримують безкоштовний валютообмін та майже цілодобовий продаж валюти.

Серед переваг для ІТ-фахівців:

безкоштовні преміальні картки;

зручне управління фінансами через мобільний додаток;

весь необхідний функціонал для роботи.

Для клієнтів цієї категорії також доступна подовжена валютна торгова сесія із зарахуванням іноземної валюти без комісії, а також спрощений валютний контроль — платежі до 400 000 грн (в еквіваленті) зараховуються автоматично.

"Фрілансери, що працюють на підставі оферти з Upwork, Google, Payoneer та іншими платформами, можуть користуватися автоматизованою платформою передачі в банк документації ЗЕД (зовнішньоекономічної діяльності. – Ред.)", – розповіли у ПриватБанку.

ІТ-підприємці, як і інші українці, можуть відкрити власний банківський рахунок у ПриватБанку через сайт, мобільний застосунок Приват24 або через сервіс еПідприємець в Дії. Також є можливість зробити це, відвідавши одне з відділень банку самостійно.

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