Відповідно до нового законодавства, право на пріоритетну компенсацію за знищені об’єкти нерухомості надається певній категорії осіб.

Тема компенсації за знищене нерухоме майно є актуальною для багатьох українців, особливо в умовах війни і ось хто може отримати відшкодування від держави.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Хто матиме пріоритетне право на компенсацію?

За словами нардепа, Верховна Рада підтримала проєкт №11028, який передбачає компенсацію внутрішньо переміщеним особам за знищене нерухоме майно.

Відповідно до нового законодавства, право на пріоритетну компенсацію за знищені об’єкти нерухомості надається певній категорії внутрішньо переміщених осіб (ВПО). До них входять такі:

люди, які досягли пенсійного віку;

ті, хто має дитину до шести років на утриманні;

особи, які виховують дитину до 14 років без одного з подружжя.

Відповідно до поправок до другого читання, перелік категорій осіб, які мають пріоритетне право на компенсацію, буде розширено. до нього увійдуть такі:

особи, які мають на утриманні двох і більше дітей;

одинокі матері або батьки, що виховують малолітню дитину без другого з батьків;

особи з інвалідністю ІІІ групи;

ті, хто утримує дитину до шести років, є усиновлювачами, опікунами чи піклувальниками, патронатними вихователями, прийомними батьками або батьками-вихователями.

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