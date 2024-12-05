У ніч на 5 грудня 2024 року ворог завдав ударів по Україні по двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 44-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.
Як повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, ППО знищила 30 дронів.
Зазначається, що "Іскандери" окупанти випустили з Ростовської області, ракети завдали удару по Дніпропетровщині.
Дрони росіяни випустили з Орела та Курська.
"Збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях", - повідомили в Повітрних силах.
Також відомо, що 12 безпілотників було локаційно втрачено, один БпЛА вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.
Нагадаємо, українські військові 19 листопада завдали удару далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.
Військові України в ніч на 19 листопада вперше атакували РФ далекобійними ракетами ATACMS, відомо, що удару було завдано по об'єкту в Брянській області.
Як повідомили джерела видання «РБК-Україна», ціль на території РФ була успішно вражена.
«Справді, вперше використали ATACMS для удару територією РФ. Удару було завдано по об'єкту в Брянській області, в місті Карачів», — повідомило джерело РБК.
Відомо, що місто Карачов розташоване близько 130 кілометрів від українського кордону.
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