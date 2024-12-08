Він виражав підтримку особам, які ведуть агресивну війну проти України, що стало підставою для кримінального правопорушення.

У Києві судили неповнолітнього, який у публічному місці виконував російську пісню "Я русский".

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Подія сталася ввечері біля ТЦ "Аркадія" на лівому березі столиці, коли хлопець наспівав гімн Росії та пісню Шамана "Я русский". Таким чином, він виражав підтримку особам, які ведуть агресивну війну проти України, що стало підставою для кримінального правопорушення.

У суді неповнолітній визнав свою провину і висловив каяття. Він також погодився пройти Програму реабілітації та реінтеграції дітей і сімей, яку проводить центр надії та відновлення БФ "Спасемо Україну". Додатково хлопець донатив на потреби ЗСУ, волонтерів для українських біженців та допомагав жертвам війни в Польщі.

Суд призначив покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном на один рік.

Також Politeka писала про те, що військовий поїхав додому з передової, бо не було чим захищатися. Стрілець кулеметного взводу служив на передовій у Миколаївській області. Його підрозділ перебував під постійними обстрілами, однак не мав засобів захисту чи достатнього забезпечення для протистояння ворогу. Тож чоловік залишив частину та поїхав додому. Згодом боєць повернувся назад, де став на облік у ТЦК.

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