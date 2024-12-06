Під час атаки армія РФ застосувала 53 ударних безпілотники типу Shahed та дрони інших типів.

Відомо, що у Голосіївському районі виявили уламки збитого БпЛА, про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, що уламки впали на проїжджу частину, інформації про загоряння, пошкодження будівель або постраждалих немає.

У КМВА додали, що внаслідок ворожої атаки безпілотників було зафіксовано вибухи та падіння уламків в Голосіївському районі.

"Попередньо, на відкриту територію. Пошкоджені вікна нежитлового приміщення. Інформації щодо постраждалих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Уламки збитих БпЛА впали у двох районах Київщини, – йдеться у повідомленні КОВА

Пошкоджені вісім приватних будинків, вибиті двері та вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно у Рязані (РФ) могла бути атакована авіабаза Дягілєво, у Новоросійську Краснодарського краю РФ атакований порт.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

"Рязань - удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ", - йдеться у повідомленні.

За його словами, у Новоросійську під удар потрапив порт, де країъна-агресорка тримає ракетоносії, що атакують Україну.

Біля авіабази розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

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