10 грудня за новим церковним календарем згадують святих мучеників Міну, Єрмогена та Євграфа.
У народному календарі 10 грудня називають Міна Красномовний.
Свято 10 грудня за старим стилем - день пам'яті преподобного Романа Антіохійського та чудотворної ікони Божої Матері "Знамення".
10 грудня (23 грудня за старим стилем) – день пам'яті святих мучеників Міни, Єрмогена та Євграфа.
У Церковне свято 10 грудня можна піти до храму або помолитись святим удома.
Мученика вважають цілителем очних хвороб, наші предки вірили, що Міна Красномовний мав дар чудотворення і навіть повертав сліпим зір, тому святому моляться за фізичне здоров'я очей і просять "розкрити очі" на правду та брехню.
Що не можна робити у Церковне свято 10 грудня:
У цей день не можна дивитися в очі жебраку, якщо подаєте милостиню - накликаєте лихо на свою голову.
Не можна займатися важкою працею 10 грудня, а також рукоділлям
Заборонено позичати гроші, і в цілому проводити якісь фінансові операції.
Не можна що-небудь в'язати чи шити у це церковне свято, бо можна зашити тепло в будинку.
Не рекомендується впускати в будинок старих, немічних і бідних, тому що є ризик потім захворіти.
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