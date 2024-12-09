Церковне свято 10 грудня, за новим стилем згадують святих мучеників Міну, Єрмогена та Євграфа.

10 грудня за новим церковним календарем згадують святих мучеників Міну, Єрмогена та Євграфа.

У народному календарі 10 грудня називають Міна Красномовний.

Свято 10 грудня за старим стилем - день пам'яті преподобного Романа Антіохійського та чудотворної ікони Божої Матері "Знамення".

10 грудня (23 грудня за старим стилем) – день пам'яті святих мучеників Міни, Єрмогена та Євграфа.

У Церковне свято 10 грудня можна піти до храму або помолитись святим удома.

Мученика вважають цілителем очних хвороб, наші предки вірили, що Міна Красномовний мав дар чудотворення і навіть повертав сліпим зір, тому святому моляться за фізичне здоров'я очей і просять "розкрити очі" на правду та брехню.

Що не можна робити у Церковне свято 10 грудня:

У цей день не можна дивитися в очі жебраку, якщо подаєте милостиню - накликаєте лихо на свою голову.

Не можна займатися важкою працею 10 грудня, а також рукоділлям

Заборонено позичати гроші, і в цілому проводити якісь фінансові операції.

Не можна що-небудь в'язати чи шити у це церковне свято, бо можна зашити тепло в будинку.

Не рекомендується впускати в будинок старих, немічних і бідних, тому що є ризик потім захворіти.

Читайте також:

Коли День святого Миколая у 2024 році: головні традиції та заборони.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.