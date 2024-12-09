Церковный праздник 10 декабря, по новому стилю вспоминают святых мучеников Мину, Ермогена и Евграфа.

10 декабря по новому церковному календарю вспоминают святых мучеников Мину, Ермогена и Евграфа.

В народном календаре 10 декабря называют Мина Красноречивый.

Праздник 10 декабря по старому стилю - день памяти преподобного Романа Антиохийского и чудотворной иконы Божией Матери "Знамение".

10 декабря (23 декабря по старому стилю) - день памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

В Церковный праздник 10 декабря можно пойти в храм или помолиться святым дома.

Мученика считают целителем глазных болезней, наши предки верили, что Мина Красноречивый обладал даром чудотворения и даже возвращал слепым зрение, поэтому святому молятся о физическом здоровье глаз и просят "раскрыть глаза" на правду и ложь.

Что нельзя делать в Церковный праздник 10 декабря:

В этот день нельзя смотреть в глаза нищему, если подаете милостыню - навлечете беду на свою голову.

Нельзя заниматься тяжелым трудом 10 декабря, а также рукоделием

Запрещено оодалживать деньги или брать в долг, и в целом проводить какие-то финансовые операции.

Нельзя что-либо вязать или шить в этот церковный праздник, - потому что можно зашить тепло в доме.

Не рекомендуется впускайть в дом старых, немощных и бедных, потому что есть риск потом заболеть.

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