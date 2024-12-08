Військовослужбовці, які вперше вчинили самовільне залишення частини, можуть повертатися на службу без відкриття кримінальної справи.

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, мають право повернутися до лав Збройних Сил України без загрози кримінального переслідування, проте розраховувати на отримання бойових виплат у період перебування в статусі СЗЧ (самовільного залишення частини) вони не можуть.

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", повернення до армії після СЗЧ стало можливим завдяки змінам у законодавстві.

Відтепер військовослужбовці, які вперше вчинили самовільне залишення частини, можуть повертатися на службу без відкриття кримінальної справи.

Однак, за словами адвоката, отримання бойових виплат у таких випадках виключається.

"Премію виплатять навряд чи, оскільки Ви вчинили правопорушення, за яке в звичайних обставинах військовослужбовця притягають до кримінальної відповідальності", — пояснив юрист, відповідаючи на запит військовослужбовця, який залишив службу та незаконно виїхав за кордон.

Отже, повернення після СЗЧ дозволяє уникнути кримінальної відповідальності, але фінансові втрати за цей період залишаються неминучими.

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