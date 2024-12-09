Одесит не отримав пропозицію вести новорічний корпоратив через свою відмову виступати російською мовою - за його словами, це не перший випадок, коли з ним трапляється подібне.
Про інцидент розповів експерт з мовних технік і ораторської майстерності у своєму Instagram.
Експерт з мовних технік та ораторської майстерності поділився листуванням з організаторами корпоративу в одному з одеських ресторанів.
Йому запропонували роль ведучого, але лише за умови, що він вестиме захід російською мовою. Відповідно до пояснень організаторів, "більшість колективу — одесити", тому це буде "зручніше". Іван Гладирь відмовився, і йому повідомили, що його кандидатуру не погодили.
Іван зазначив, що не був здивований і не обурений такою ситуацією, адже вже стикався з подібними випадками в Одесі. Однак, за його словами, це все одно "сумно".
"Але скажу відверто — сумно... Ніхто нікого не примушує в Одесі говорити українською, але всі її прекрасно розуміють. Виявляється, україномовний ведучий може бути проблемою", — написав Іван Гладирь.
Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення Іван Гладирь працював і створював освітні відео російською мовою, але після 24 лютого 2022 року він перейшов на україномовний контекст.
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