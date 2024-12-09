Нова українська розробка "Пекло, фахівці розповіли, що відомо про дрон-ракету.

На День ЗСУ представили нову українську розробку - "дрон-ракета" або реактивний безпілотник з назвою "Пекло".

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив, що першу партію "Пекла" передали захисникам 6 грудня.

"Ракету-дрон український виробник створив з нуля в рекордні терміни — протягом року. Виріб уже має успішні бойові застосування", - йдеться у повідомленні.

Сметанін додав, що український дрон летить зі швидкістю 700 км/год на відстань до 700 км.

Назарі йде активна робота з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, поліпшення характеристик і точності ураження цілей.

На верхній частині фюзеляжу українського дрона видно конструкцію схожу на кріплення, ймовірно, безпілотник запускаються з повітряних носіїв, скоріше за все, із фронтових бомбардувальників або винищувачів.

Відомо, фахівці вважають нову українську розробку "Пекло" крилатою ракетою, а не дрон-ракетою.

Своєю думкою поділився військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

За його словами, гібридні назви як "ракета-дрон" часто з’являються через маркетологів.

"Спілкуючись з фахівцями ракет, вони все ж вважають це крилатою ракетою, яка просто має нестандартну систему запуску. А не дрон-ракетою. Тобто "Пекло" – це українська крилата ракета, яка просто не використовує пускове шасі", - повідомив Крамаров.

Джерело: Radio NV, bbc.

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