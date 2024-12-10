Деякі з цих знаків Зодіаку, схоже, просто не можуть нічого вдіяти, дізнайтеся, хто в списку у астрологів.

Не всі, хто належить до цих знаків зодіаку , будуть зраджувати, і люди, народжені під іншими знаками зодіаку, не завжди це робитимуть.

Однак, схоже, є деякі знаки зодіаку, які схильніші до спокус, і більш пильний погляд на зірки може допомогти нам краще зрозуміти, чому.

Знаки Зодіаку, які найбільш схильні до зрад:

Терези — великі любителі флірту, тому так багато людей не наважуються вступати з ними у відносини. І, можливо, вони мають рацію у своїх сумнівах! Хоча ви могли б подумати, що флірт припиниться, як тільки Терези вступлять у серйозні відносини, цього не відбувається. І хоча зазвичай він нешкідливий, флірт іноді заходить надто далеко.

Близнюки дуже потребують відносин, тому якщо ви не можете приділяти їм цілодобову увагу, вони знайдуть того, хто зможе. Близнюки можуть бути досить нерішучими, тому їм подобається мати вибір, і якщо є щось, що ви даєте, і вони хочуть зберегти, вони будуть тримати вас поруч, щоб отримати це. Близнюки, швидше за все, змінять, якщо вони хочуть всього — і якщо один чи два партнери не можуть їм цього дати, хто може сказати, що вони не підуть шукати третього?

Козеріг шукає у своїх відносинах щось дуже конкретне: отримати якнайбільше. Це означає, що він шукає щастя, підтримки, стабільності та, можливо, навіть статусу. Оскільки все це може бути важко знайти в одному партнері, коли Козеріг знаходить це, він не буде тим, хто ризикне це втратити.

Риби. Зазвичай чутливі та надемоційні, Риби не можуть не реагувати на найменші перепади настрою. Якщо вони злиться на вас і йдуть на ніч, невідомо, що може статися. У той же час вони менш схильні залишати стосунки, навіть якщо вони нещасні, через страх завдати болю тому, з ким вони разом. За іронією долі, натомість вони можуть вибрати відхилення.

Лев як драматичний, а й має бути у центрі уваги весь час. Якщо ви не належите до свого Лева як до королівської особи, якою він себе вважає (і особливо якщо він відчуває, що ви починаєте його ігнорувати), він зробить усе, що тільки зможе, щоб ви знову почали звертати на нього увагу.

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