Російські загарбники обстріляли вісім громад Сумської області, є постраждалі та пошкодження.

Зафіксовано 90 вибухів, обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Як повідомляє ОВА, протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.

Найбульше постраждала Краснопільська громада, 28 мін скинули росіяни на її територію, Також була атака FPV-дронами (2 вибухи), скидання ВОГ із БПЛА (6 вибухів) та пуск КАБ.

Нагадаємо, росіяни протягом минулої доби обстрілювали критичну інфраструктру та будинки, є загиблий та поранені.

У Херсонській області минулої доби, 9 грудня, через російську агресію одна людина загинула і семеро зазнали поранень.

За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, під ворожий обстріл потрапили близько 30 населених пунктів, в тому числі Херсон.

Прокудін додав, що російські загарбники били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Через це були пошкоджені три багатоповерхівки, вісім приватних будинків та декілька автомобілів.

Також 9 грудня, російська армія обстрілювала з FPV-дронів Миколаївську область.

Окупанти тричі атакували дронами на Очаків та акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду.

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