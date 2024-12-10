Зафіксовано 90 вибухів, обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
Як повідомляє ОВА, протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.
Найбульше постраждала Краснопільська громада, 28 мін скинули росіяни на її територію, Також була атака FPV-дронами (2 вибухи), скидання ВОГ із БПЛА (6 вибухів) та пуск КАБ.
Нагадаємо, росіяни протягом минулої доби обстрілювали критичну інфраструктру та будинки, є загиблий та поранені.
У Херсонській області минулої доби, 9 грудня, через російську агресію одна людина загинула і семеро зазнали поранень.
За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, під ворожий обстріл потрапили близько 30 населених пунктів, в тому числі Херсон.
Прокудін додав, що російські загарбники били по критичній та соціальній інфраструктурі.
Через це були пошкоджені три багатоповерхівки, вісім приватних будинків та декілька автомобілів.
Також 9 грудня, російська армія обстрілювала з FPV-дронів Миколаївську область.
Окупанти тричі атакували дронами на Очаків та акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду.
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