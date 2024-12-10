Ворожа армія вдарила ракетою по Златопілю в Харківській області, з'явилися перші подробиці.

Росіяни завдали ракетного удару по райцентру на Харківщині, десять людей постраждали внаслідок обстрілів міста Златопіль.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, сьогодні, 10 грудня, армія рф завдала удару по Златопілю в Лозівському районі.

У Златополі внаслідок двох ракетних ударів постраждало 10 мирних жителів від 29 до 62 років, також відомо, що вісім осіб госпіталізовано, пошкоджено адміністративну будівлю.

Синєгубов повідомив, що серед поранених двоє чоловіків 49, 59 років і вісім жінок від 29 до 62 років.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли вісім громад Сумської області, є постраждалі та пошкодження.

Зафіксовано 90 вибухів, обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Також росіяни протягом минулої доби обстрілювали критичну інфраструктру та будинки, є загиблий та поранені.

У Херсонській області минулої доби, 9 грудня, через російську агресію одна людина загинула і семеро зазнали поранень.

9 грудня, російська армія обстрілювала з FPV-дронів Миколаївську область.

Окупанти тричі атакували дронами на Очаків та акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду.

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