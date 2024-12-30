Астролог назвала найнебезпечніші міста в Україні до 2025 року, а також розповіла, як може закінчитися війна.

Війна в Україні може закінчитися заморозкою, також вона назвала найнебезпечніші міста найближчим часом.

Астролог Ангеліна Вакуліна прогнозує, що варто чекати на нові обстріли по Україні.

"Найближчі пару тижнів не варто гуляти торговими центрами та магазинами. Є велика загроза", - повідомила астролог.

Також вона додала, що карти не показують окупації великих українських міст, проте, за її словами, можливе заморожування війни.

У списку найнебезпечніших міст в Україні найближчим часом: Суми, Чернігів, Київ, Одеса, Харків, Донецька та Луганська області.

Астролог додала, що можуть бути обстріли Запоріжжя, просування окупантів по області, але такого, як було в Маріуполі, за словами Вакуліної, не буде.

"У Нікополі ситуація не зміниться. Обстріли будуть. Суми та область. Прикордонні села особливо постраждають", - додала астролог.

Астролог додала, що Харків продовжуватимуть обстрілювати.

"На жаль, варто виїжджати", - додала Вакуліна.

Джерело: Главред.

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