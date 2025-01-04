Існує безліч причин, з яких смартфон може припинити заряджатися або робити це неефективно.

Серед причин поганої зарядки - пошкодження кабелю, знос акумулятора або засмічення зарядного порту.

Однією з найпоширеніших причин є знос кабелю USB. Ці аксесуари зазнають механічних пошкоджень, що знижує їхню функціональність. Якщо на кабелі помітні тріщини, вигини або пошкодження, швидше за все, його потрібно замінити.

Схожа ситуація може бути з адаптером: будь-які тріщини або пошкодження контактів вказують на необхідність його заміни.

Засмічення порту зарядки також трапляється досить часто. Пил і сміття, що накопичуються всередині, можуть заважати підключенню кабелю. Очистити порт можна за допомогою тонкого предмета, наприклад зубочистки або голки.

Використання неоригінальних зарядних пристроїв може призвести до недостатньої швидкості заряджання.

Звичка користуватися смартфоном під час заряджання теж здатна уповільнити процес. Активне використання потребує ресурсів, що перешкоджає нормальному відновленню заряду. Краще дати пристрою відпочити.

Акумулятори з часом зношуються, особливо при активній експлуатації протягом кількох років. Якщо батарея погано тримає заряд, можливо, її час замінити. Для перевірки стану акумулятора на Android можна скористатися вбудованими налаштуваннями або сторонніми програмами.

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