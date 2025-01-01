Ціни на плодоовочеву продукцію залишатимуться високими через кілька основних факторів: неврожай, зростання витрат на транспортування та зберігання, а також здорожчання пального та електроенергії.

З початком 2025 року українці зіткнуться з новим підвищенням цін на більшість овочів і фруктів.

Про це у коментарі 24 каналу розповіла науковиця "Інституту аграрної економіки" Інна Сало. Її прогнози свідчать, що ціни на плодоовочеву продукцію залишатимуться високими через кілька основних факторів: неврожай, зростання витрат на транспортування та зберігання, а також здорожчання пального та електроенергії.

За даними експертки, станом на 18 грудня 2024 року ціни на основні овочі борщового набору зросли порівняно з кінцем листопада. Зокрема, картопля подорожчала до 35,85 грн/кг (+15%), капуста білокачанна — до 39,59 грн/кг (+22,8%), морква — до 30,03 грн/кг (+6%). Водночас, ціна на буряк знизилась на 2,7%, до 19,61 грн/кг, а цибуля ріпчаста подешевшала на 0,8%, до 18,10 грн/кг.

На думку Інни Сало, в січні 2025 року варто очікувати ще одне підвищення цін на овочі, яке може досягти 10%. Це пов'язано із втратами якості продукції через складнощі з її зберіганням. Зокрема, капуста може подорожчати до 42 грн/кг (+6%), а морква до 32 грн/кг (+6,5%).

У січні також очікується підвищення цін на фрукти. Зокрема, ціна на яблука може зрости до 37 грн/кг, а на виноград — до 231 грн/кг. Це пов'язано з високими логістичними витратами та складнощами в зберіганні імпортованих фруктів. Так, апельсини можуть коштувати до 70 грн/кг, лимони — до 75 грн/кг, мандарини — до 90 грн/кг, а банани — до 63 грн/кг.

З огляду на ці прогнози, середня вартість борщового набору для приготування трьох літрів борщу в січні 2025 року може скласти близько 160 грн, що на 6% більше, ніж у грудні 2024 року.

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