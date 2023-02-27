Украинцы предложили выплатить одноразовую помощь для тех, кто остался в стране.

Как пишет Politeka.net, на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция от украинца, который предложил выделить одноразовую помощь для тех, кто остался в Украине.

"Просим рассмотрения этой петиции "Одноразовая помощь тем украинцам, которые не выехали из Украины!", - написал заявитель в петиции.

Стоит отметить, что петицию подписали более двух тысяч человек за первый месяц. Для рассмотрения петиции же нужно 25 тысяч подписчиков. Для этого у автора еще есть более 60 дней.

А до этого мы сообщали, что украинцы попросили поднять зарплату до 10 тысячи гривен после окончания войны.

"Цены в нашей стране растут, но народ не может нормально жить, питаться, лечиться, проезд, коммунальные платежи, растет не один год, а постоянно.

Повышение зарплаты позволит людям лучше себя чувствовать и позволит повысить уровень жизни в стране.

Если сравнить, то цены в стране даже больше чем в Европе, а зарплата очень маленькая", - написала инициаторка в своей петиции, предложив после завершения военных действий на территории Украины. Петиция собрала почти 400 подписей, что пока недостаточно для рассмотрения президентом.

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