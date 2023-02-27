Как пишет Politeka.net, на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция от украинца, который выступил с инициативой поднять заработную плату до 15 тысяч гривен. Как отметил инициатор, всё из-за роста цен и прожиточного минимума.

"В связи с ростом цен и прожиточным минимумом нужно поднять минимальную заработную плату для гражданских людей в размере 15 тысяч гривен", - написал заявитель.

Петиция пока собрала чуть меньше 200 подписей из 25 тысяч необходимых для передачи петиции на рассмотрение президенту Украины. Но на сбор подписей и агитацию за петицию еще есть почти 90 дней, поэтому у автора есть все шансы, что его инициативу рассмотрел лидер Украины.

А до этого появилась петиция с просьбой поднять пособие с 2100 до 4200.

"Цены на лекарства выросли в 2,5 - 3 раза, а выплата та же. Из-за неполноценного лечения состояние здоровья ухудшается и это может привести к преждевременной смерти. Умоляю проголосуйте", - пишет инициатор обращения.



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