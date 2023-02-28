Как пишет Politeka.net, на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция от украинца, который предложил присвоить статус "дети войны" несовершеннолетним украинцам. Таким образом предлагается социально защитить детей.

"Внести изменения в раздел I статьи 1 Закона Украины "О социальной защите детей войны" путем внесения дополнения в определение статуса ребенка войны: лицо, являющееся гражданином Украины и которому на момент окончания войны с Российской Федерацией было не менее 18 лет", - написал в петиции инициатор.

Стоит отметить, что пока петицию подписали 50 человек, а для ее рассмотрения нужно еще 45950 человек. У инициатора есть еще 89 дней, чтобы собрать необходимое количество подписей и петицию рассмотрел президент Украины.

А до этого на сайте была петиция, в которой предлагалось повысить выплаты для ВПЛ.

"Обращаюсь от имени граждан Украины, которые не покинули территорию Украины во время российского вторжения, относительно сложной жизненной ситуации. Копейки, которые компенсирует государство для ВПЛ, категорически не хватает для выживания и существования! Хватит издевательства! Вы должны поддержать своих граждан финансово!", - отметили в петиции.

Напомним, возраст выхода мужчин на пенсию предлагают уменьшить до 55 лет

А еще Politeka сообщала, что отменить надбавки депутатам и вернуть премии защитникам: украинцы выступили с предложением

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