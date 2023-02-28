Петиция появилась на сайте президента Украины.

"Уважаемый Господин Президент, в такое нелегкое для нашей страны время прошу вас принять закон, чтобы кредиторы и микрокредитные компании во время войны в нашей стране не угрожали по телефону и не начисляли безумные проценты хотя бы сейчас во время войны. Люди последние копейки сгребают сейчас , особенно семьи у которых есть маленькие дети, и пытаются хоть как-то выжить, а эти кредитные компании просто издеваются над нами!!! Это же настоящая коррупция в нашей стране! Мы не отказываемся платить кредиты, но и просто платить проценты тоже сейчас можем, люди от войны страдают, а кредиторы звонят по телефону с угрозами и издеваются!", - пишет автор инициативы.

Обращение было опубликовано 27 февраля 2023 г. и по состоянию на 15:00 28 февраля набрало 212 голосов из 25 000 необходимых для того, чтобы его рассмотрел президент.

Напомним, украинцы попросили повысить минимальную зарплату в связи с ростом цен.

На сайте Президента Украины появилась петиция от украинца, выступившего с инициативой поднять заработную плату до 15 тысяч гривен. Как отметил инициатор, все из-за роста цен и прожиточного минимума.

"В связи с ростом цен и прожиточным минимумом нужно поднять минимальную заработную плату для гражданских людей в размере 15 тысяч гривен", – написал заявитель.

А еще Politeka сообщала, что в Украине хотят запретить пластиковые цветы.

Также Politeka писала, что украинцы требуют покинуть женский праздник 8 марта