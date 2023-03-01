Появилась инициатива, в которой предлагается выпускать мужчин за границу, но только при одном условии.

Как пишет Politeka.net, а сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция от украинки, которая предлагает выпускать украинских военных за границу.

"Прошу президента нашей страны Владимира Александровича Зеленского разрешить официально женатым мужчинам, имеющим детей, навещать свою семью за границей раз в три месяца для сохранения семей и психики детей", - отметила инициаторка.

Также украинка добавила, что согласно статистике в Украине за год развелись 17 тысяч пар. Но ведь семья - это самое ценное, что есть у человека.

"Но полномасштабное вторжение привело к вынужденному разводу семей, для безопасности детей. Наши дети живут в постоянном стрессе - война, чужая страна, язык, а самое главное отсутствие отца рядом. Считаю справедливым предоставить детям возможность хоть раз в три месяца видеть отца. Разработайте закон, который будет это контролировать", - написала украинка в просьбе, предлагая разрешить выезд украинским защитникам.

Петицию на текущий момент подписали 180 человек из 25 тысяч необходимых. У инициаторки есть еще 88 дней, чтобы собрать необходимое количество подписей.