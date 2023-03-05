Как пишет Politeka.net, на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция от украинца, который предложил необычным способом снизить стоимость продуктов, ведь цены на на овощи бьют рекорды. Как отмечает инициатор, нужно отменить ввозной пошлину и уплату НДС на импортные овощи, чтобы решить проблему.

"В связи с войной в нашей стране все граждане ощутили существенное повышение цен на продукты питания. Заработные платы остались на том же уровне, а цены с каждым днем растут и покупательная способность снижается. На примере при импорте моркови мы платим за растаможку 6.10 грн на каждом килограмме, за капусту 6.44 грн на каждом килограмме, также ощущается нехватка других овощей и фруктов на наших рынках. По моему мнению при отмене ввозной пошлины и НДС мы бы увеличили объем продовольствия и снизили бы их стоимость, что пошло бы на пользу для наших граждан", - заявил инициатор.

Стоит отметить, что пока подписали петицию всего 16 человек, а для ее рассмотрения нужно собрать 25 тысяч подписантов. Для этого у автора петиции есть еще 89 дней, чтобы сагитировать украинцев поддержать его инициативу и тогда петицию будет должен рассмотреть президент Украины.

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