Некоторые украинские чиновники получают зарплату больше, чем защитники Украины на передовой.

Как сообщает издание "Варианты" со ссылкой на Львовский городской совет, в декабре 2022 года заместителю городского головы Львова по экономическому развитию Андрею Москаленко выплатили 182 955,93 грн заработной платы.

Из этой суммы Москаленко уплатил 35676,42 грн налогов и военного сбора и получил чистый доход в 147279,51 грн.

В декабре 2022 года заместителю городского головы Львова и бизнес-омбудсмену Сергею Киралю насчитали 94 860,83 грн заработной платы.

Из этих средств Кираль уплатил 8497,86 грн налогов и военного сбора и получил чистый доход в 76362,97 грн.

Управделами исполкома Львовского горсовета Натальи Алексеевой в декабре 2022 года выплатили 105 284,26 грн заработной платы.

Из этой суммы Алексеева уплатила 20530,44 грн налогов и военного сбора и получила чистый доход в 84753,82 грн.

Напомним, что с момента объявления военного положения военнослужащие, включая срочники и курсанты, получали дополнительное денежное вознаграждение 30 тыс. грн, а военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях 100 тыс. грн.

С 1 февраля 30-тысячную надбавку больше не будут получать военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсанты вузов.

Надбавки в 100, 50 и 30 тысяч будут получать только военные вовлеченные в выполнение боевых (специальных) задач, а также штабы и управления.

Напомним, украинцы попросили поднять минимальную зарплату из-за роста цен и прожиточного минимума.

А еще Politeka сообщала, что в Украине хотят запретить пластиковые цветы.

Также Politeka писала, что украинцы требуют покинуть женский праздник 8 марта