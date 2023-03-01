Как сообщает издание "Варианты" со ссылкой на Львовский городской совет, в декабре 2022 года заместителю городского головы Львова по экономическому развитию Андрею Москаленко выплатили 182 955,93 грн заработной платы.
Из этой суммы Москаленко уплатил 35676,42 грн налогов и военного сбора и получил чистый доход в 147279,51 грн.
В декабре 2022 года заместителю городского головы Львова и бизнес-омбудсмену Сергею Киралю насчитали 94 860,83 грн заработной платы.
Из этих средств Кираль уплатил 8497,86 грн налогов и военного сбора и получил чистый доход в 76362,97 грн.
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Управделами исполкома Львовского горсовета Натальи Алексеевой в декабре 2022 года выплатили 105 284,26 грн заработной платы.
Из этой суммы Алексеева уплатила 20530,44 грн налогов и военного сбора и получила чистый доход в 84753,82 грн.
Напомним, что с момента объявления военного положения военнослужащие, включая срочники и курсанты, получали дополнительное денежное вознаграждение 30 тыс. грн, а военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях 100 тыс. грн.
С 1 февраля 30-тысячную надбавку больше не будут получать военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсанты вузов.
Надбавки в 100, 50 и 30 тысяч будут получать только военные вовлеченные в выполнение боевых (специальных) задач, а также штабы и управления.
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