Апелляционный суд применил к экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву меру пресечения в размере почти 230 млн грн залога.

Как пишет Politeka.net, к экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву была применена меры пресечения и назначен залог в размере почти 230 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"1 марта 2023 года, заслушав доводы сторон, Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, отменила решение суда первой инстанции об отказе в применении меры пресечения и постановила новую, соответственно применив к бывшему мера пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что подозреваемый обязан являться по каждому требованию детектива, прокурора и суда. А также не покидать столицу Украины Киев без разрешения. Еще Коболев должен сообщать об изменении своего места жительства, не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по делу и сдать на сбережение загранпаспорт.

По решению суда подозреваемый должен внести залог на протяжении 5 дней с момент оглашения решения суда. Срок действия обязанностей подозреваемого составляет 2 месяца.

Добавлено, что еще 19 января прошлого года Андрею Коболеву САП и НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, благодаря чему обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.





