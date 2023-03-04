К маю лук в Украине может подорожать еще на 30%.

Несмотря на импорт лука в Украину в феврале, стоимость выросла в 2,5 раза по сравнению с январем.

Об этом в эфире телемарафона рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко.

Эксперт добавил, что к концу весны будет уменьшаться спрос на рынке, потому что лук будет расти на дачных участках украинцев. Это и повлияет на его цену.

"Сейчас лук от 52 до 58 грн/кг. Так что, я думаю, где-то еще на 30% рост цен на эту продукцию будет к началу мая точно", – заявил Гопка.

"Они уже взлетели куда им взлетать за такие пенсии и зарплаты на что людям жить",

"Откажемся потихоньку и от лука",

"Не могут наесться люди опомнитесь как можно так драть уже и никто еще деньги не забрал с собой",

"Взлетит цена не только на лук, взлетят на все. За село никто не думает. Рабочую силу забирают на войну. Земля иметь она нас кормит ее нужно возделывать",

"Лук уже прорастает, а скоро будет свежий, так что не умрем",

"В такую ​​цену люди будут брать по 2шт, а выбрасывать будут килограммами, что выиграют?", - жалуются украинцы в комментариях.

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