Как сообщает "Chas News", что такого рода мобилизация может проводиться с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера государственного уровня и их последствий.
По закону № 2132-IX, принятому Верховной Радой в марте 2022, целевая мобилизация может проводиться также во время военного положения.
Все мероприятия по целевой мобилизации и финансово-организационным вопросам решаются в соответствии с планом, который составляется по закону о мобилизации.
Для этого создается отдельный документ-план, предусматривающий все особенности и процедуры целевой мобилизации.
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"Прежде всего к ликвидации последствий российской вооруженной агрессии будут привлекать силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения", – говорится в сообщении.
Напомним, в Украине существуют категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.
А еще Politeka сообщала, работа военкоматов изменится: в Минобороны анонсировали реформы, что известно.
Также Politeka писала, что мобилизованый из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.