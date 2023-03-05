Целевую мобилизацию могут объявить в Украине.

Как сообщает "Chas News", что такого рода мобилизация может проводиться с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера государственного уровня и их последствий.

По закону № 2132-IX, принятому Верховной Радой в марте 2022, целевая мобилизация может проводиться также во время военного положения.

Все мероприятия по целевой мобилизации и финансово-организационным вопросам решаются в соответствии с планом, который составляется по закону о мобилизации.

Для этого создается отдельный документ-план, предусматривающий все особенности и процедуры целевой мобилизации.

"Прежде всего к ликвидации последствий российской вооруженной агрессии будут привлекать силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине существуют категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

А еще Politeka сообщала, работа военкоматов изменится: в Минобороны анонсировали реформы, что известно.

Также Politeka писала, что мобилизованый из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.