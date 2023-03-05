Так, в Киеве с 1 марта вырастет цена на изготовление карты электронного ученического билета до 100 гривен в связи с подорожание материалов.

Об этом сообщили в КП "Главный информационно-вычислительный центр", передает официальный портал Киева.

Отмечается, что проездной подорожал в два раза - теперь родителям нужно будет заплатить не 50, а 100 грн за ученический билет ребенка.

С помощью электронных билетов школьники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в столице.

Их получили уже более половины киевских учеников, около 150 тысяч человек, и еще 2,5 тысяч билетов находятся на стадии оформления.

Сообщается, что те, кто успел заказать билет до конца февраля, получит его по старой цене.

До конца февраля электронный учащийся билет можно было заказать по старой цене, для этого необходимо было зарегистрироваться в системе цифровых сервисов Киева и действовать согласно инструкции, опубликованной на портале.

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