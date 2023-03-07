Как сообщается на сайте Монеты-ягодки", одной из таких является 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАк.

За такую монету колекционеры могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн, ее особенностью является средний зуб на трезубе, который сверху утолщен, прямые верхушками букв "Ї" и "Н", длинному и тонкому хвостику грозди №3.

Также за 25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно заработать от 3 300 грн до 3 600 грн.

Такую монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Нумизматы называют 25 копеек с вдавленным трезубцем "Англичанка". Английские штемпеля, которыми чеканили 25 копеек, были выполнены с ошибкой. Позже ошибку исправили, однако 25 копеек "английский чекан" все же встречались в обращении", – сообщили специалисты.