Как сообщается на сайте Монеты-ягодки", одной из таких является 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАк.
За такую монету колекционеры могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн, ее особенностью является средний зуб на трезубе, который сверху утолщен, прямые верхушками букв "Ї" и "Н", длинному и тонкому хвостику грозди №3.
Также за 25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно заработать от 3 300 грн до 3 600 грн.
Такую монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.
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"Нумизматы называют 25 копеек с вдавленным трезубцем "Англичанка". Английские штемпеля, которыми чеканили 25 копеек, были выполнены с ошибкой. Позже ошибку исправили, однако 25 копеек "английский чекан" все же встречались в обращении", – сообщили специалисты.
1 копейка 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах стоит от 4000 до 7000 грн.Такая копейка отличается от остальных округлой верхушкой правого верхнего листа и большими ягодами.
Напомним, в Украине за 1 копейку можно получить более 13 тысяч, фото: в чем ее особенность.
Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты: Поищите в старых кошельках.
Также Politeka писала, что за 10 копеек можно получить 17 тысяч гривен: фото монеты и почему она уникальная.