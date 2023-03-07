Пенсионеры могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии, стало известно, что для этого нужно.

Так, если пенсионер по достижении 60 лет и при наличии необходимого количества стажа решит продолжить работу и откажется от пенсии, тогда при выходе на пенсию он может получить надбавку за сверхнормативный стаж, передает " На пенсии".

Согласно статье 29 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в случае позднего ухода на пенсию ее основной размер увеличивается.

За каждый полнолуние страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию на срок до 5 лет – на 0,5%.

За каждый полнолуние страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет более 5 лет – на 0,75%.

Таким образом, отсрочка пенсии на 1 год увеличивает размер до пенсии на 6%, на 2 года – 12%.

При выходе на пенсию через 6 лет после достижения пенсионного возраста при наличии страхового стажа пенсия увеличивается на 54% исходя из первоначальной выплаты.

"А самим не стыдно выдавать такую ​​дичь? Во время войны себе увеличивать зарплаты, а людям, которые проработали полжизни и выжили год под ракетами - сделали мизерные надбавки и почти заставляют работать до смерти",

"Стыдно так работать могут только те, кто принимает такие законы. Хотя у них и так хорошие пенсии",

"Какой стыд всю жизнь люди работали и начисленные суммы смешны и еще зовут на лодарей работать извините уважаемые нужно ценить каждого человека а не унижать Когда не будет трудяг то и не будет кем руководить Ибо сами не созданы для труда а для наживы над чужими руками",

"Человек пенсионного возраста должен сидеть дома, а не продолжать холм гнуть на работе", - жалуются украинцы в комментариях.

Напомним о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.

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