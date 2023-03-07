Украинцам напомнили о налоге, который нужно заплатить определенным гражданам.

Так, в Украине в этом году транспортный налог должны уплатить физические и юридические лица.

Лица, у которых есть легковые автомобили с года выпуска которых прошло не более 5 лет, а также если цена транспорта составляет более 2 512 500 грн, должны заплатить транспортный налог.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.

Сообщается, что ежегодно до 1 февраля Министерство экономики Украины на своем сайте публикует перечень легковых автомобилей, исходя из марки, модели, года выпуска, объема цилиндров двигателя и типа горючего.

Ставка налога устанавливается в расчете на календарный год в размере 25 000 гривен за авто.

Основанием для уплаты является налоговое или налоговое уведомление-решение об уплате суммы вместе с подробным расчетом суммы налога и соответствующие платежные реквизиты.

Форму декларации можно оформить здесь.

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