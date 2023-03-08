Степан Горщар из Хуста (Закарпатская область) был женат семь раз. Имеет от браков 11 детей и сейчас ищет восьмую жену.

Как пишет издание "Карпатский объектив" , Степану 45 лет. На любовном фронте у него была невероятно насыщенная жизнь. Еще из садика его любили девушки и он был очень популярен среди сверстников.

Последний год обучения в школе оказался непростым. От парня забеременела одноклассница Маричка.

"К счастью, в школе об этом никто не знал и мы уже поняли, что «залетели» перед последним звонком. Я предложил после выпускного обручиться, чтобы ребенок родился законно, в семье. Так и сделали. Но оба были молодыми, глупыми, не ценили друг друга… хотелось развлечений, танцев, веселья. Через год после рождения сына мы развелись", - говорит Степан.

Со второй женой Анной Степан Горщар познакомился на работе. Это был служебный роман.

"Прожили мы вместе 6 лет. У нас родилось 4 детей – две пары близнецов. Все – девушки. Мы с ними, к сожалению, не общаемся, потому что Аня запретила еще во время развода. И алименты просила не платить, только бы меня больше в ее жизни не было", - жалуется мужчина.

Третья жена Степана была на 10 лет старше его и в этом браке детей не было вообще. Прожили они вместе чуть больше года.

Затем закарпатец отправился на поиски следующей женщины и нашел ее буквально через несколько дней.

"В браке с ней у нас родилось двое детишек - сын и дочь. Прожили мы вместе три года. Разошлись, потому что я завел очередной роман, как говорится, прыгнул в гречку. И именно наша разлучница - Катя стала моей очередной женой. У нее был это третий брак, у меня пятый, у нее уже двое детей, кроме того, у нас родился общий сын, но с ней также мы в паре были недолго. любовник и она просто выгнала из дома, не обижаюсь, потому что жизнь – бумеранг и я это действительно заслужил!», – отмечает мужчина.

В шестой раз Степан женился на Юлии и имел с ней трех дочерей.

"Жили мы хорошо вместе целых 5 лет, но потом… она, к сожалению, умерла… У нее был рак. Наших общих троих детей забрали ее родители, потому что считали меня непутевым отцом, хотя я очень старался быть для них образцом. нравилось родителям Юли, пока они живут в другой стране… но с детьми я общаюсь с помощью Интернета… Они меня знают, любят, помнят. Присылаю им подарки, очень люблю…», – уверяет хустянин.

«Мою седьмую жену звали Неля. Ко мне уже была в браке, есть дочь. Мы познакомились через Интернет. Она – из Запорожской области. Была влюбленность, была романтика, был подъем… но женщиной она оказалась никакой. Любила выпить, не готовила есть, в доме была грязь. Я просто плюнул на все, собрал вещи и вернулся в Закарпатье. Не привык к такому», – признался Степан.

Сейчас мужчина живет в Чехии. Очень хочет найти себе пару. Осознает, что это может быть не на всю жизнь, но утверждает, что ему одному очень одиноко.

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