За украинские 25 копеек, которые можно случайно найти в кармане кошелька, могут заплатить тысячи гривен.

В старых кошельках и карманах одежды украинцы могут найти монеты, за которые коллекционеры готовы платить большие деньги. Речь может идти о тысячах гривен – ведь такие монеты считаются ценными и входят в разные коллекции.

По информации спецализированного ресурса Violity, в Украине монету номиналом 25 копеек 4БАм – 1992 года выпуска продается на аукционе по 18 тысяч гривен.

Продавец монеты сообщил, что изготовлена ​​она из латуни. По фото дефектов на монете нет, реставрации она не подлежала. Эта монета имеет гладкий гурт. На ее реверсе изображен номинал "25 копеек", на ободке монеты – венок с гроздьями ягод.

На реверсе монеты средний зуб трезубца заостренный и тонкий. К тому же сам трезубец не выпуклый, а втиснутый внутрь монетки. Внизу традиционно указан год выпуска "1992". Также сверху монетки находится надпись: "Україна", которая выполнена округлыми буквами.

Такая высокая цена этой монеты из-за того, что 4БАм – редкая разновидность монеты 25 копеек 1992 года выпуска. Нумизматы даже имеют для нее название и называют ее "Английский чекан". Монету чеканили английскими штемпелями на Луганском станкостроительном заводе.

Напомним, в Украине за 1 копейку можно получить более 13 тысяч, фото: в чем ее особенность.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты: Поищите в старых кошельках.

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