В старых кошельках и карманах одежды украинцы могут найти монеты, за которые коллекционеры готовы платить большие деньги. Речь может идти о тысячах гривен – ведь такие монеты считаются ценными и входят в разные коллекции.
По информации спецализированного ресурса Violity, в Украине монету номиналом 25 копеек 4БАм – 1992 года выпуска продается на аукционе по 18 тысяч гривен.
Продавец монеты сообщил, что изготовлена она из латуни. По фото дефектов на монете нет, реставрации она не подлежала. Эта монета имеет гладкий гурт. На ее реверсе изображен номинал "25 копеек", на ободке монеты – венок с гроздьями ягод.
На реверсе монеты средний зуб трезубца заостренный и тонкий. К тому же сам трезубец не выпуклый, а втиснутый внутрь монетки. Внизу традиционно указан год выпуска "1992". Также сверху монетки находится надпись: "Україна", которая выполнена округлыми буквами.
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Такая высокая цена этой монеты из-за того, что 4БАм – редкая разновидность монеты 25 копеек 1992 года выпуска. Нумизматы даже имеют для нее название и называют ее "Английский чекан". Монету чеканили английскими штемпелями на Луганском станкостроительном заводе.
Напомним, в Украине за 1 копейку можно получить более 13 тысяч, фото: в чем ее особенность.
Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты: Поищите в старых кошельках.
Также Politeka писала, что за 10 копеек можно получить 17 тысяч гривен: фото монеты и почему она уникальная.