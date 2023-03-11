Жителей Днепра и Харьковской области уведомили об изменениях условия работы. Теперь потребители должны подавать объемы потребления не своему оператору. ГРС (облгаза), а поставщику – "Нафтогазу".
"За 5 дней февраля более 245 тысяч семей в Харьковской области и в Днепре воспользовались сервисами gas.ua.
Более 245 тысяч клиентов АО "Харьковгаз" и АО "Днепрогаз" передали показания своих газовых счетчиков через сервисы gas.ua группы "Нафтогаз" только за первые пять дней февраля… Обращаем внимание потребителей. Газораспределительные сети Харьковской области и Днепра вернулись под контроль государства", – сообщили в "Нафтогазе".
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Потребители раскритиковали такое решение:
"Ага, скористались, а тепер крайнього не знайдемо! Показники передали вам, рахунки нам не виставили, відправляєте до оператора ГРМ, з яким нема зв'язку! Бо у них на сайті написано номери за якими зв'язатися неможливо! Наведіть лад у рахунках!",
"Требую предоставлять квитанции надлежащим обазом оформленные, с показаниями на начало и конец месяца, с подписью и печатью начальника, иначе это просто бумажка, я отказывпюсь за нее платить",
"А что с домовыми счетчиками? Кто теперь снимает их показания и определяет объёмы по каждому клиенту дома? За январь выставили объёмы, которые превышают объёмы января в 4 раза!!! Кто проведёт контрольную сверку показаний домовых счетчиков? домовых",
"Я хочу спросить у Вас, "Нафтогаз Украины" Вы думаете, что я не умею считать или что? Я Вам подала показатели 225м.куб, Вы ответили принято и обработано. Что значит "обработано" из 225 стало 244,12. это?Вы считаете мне больше чем я подала.Почему?Почти 20кубов зависили.За год эти завышенные Кубы достигают 250куб.на доставку.Получается я дважды оплачиваю.Сколько можно обманывать людей. же Вы обманываете людей во время войны и не боитесь божьей кары?", - пишут украинцы.
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