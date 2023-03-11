Стало известно, какой категории пенсионеров не поднимут выплаты в марте.

В марте власти планировали поднять минимальные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, передает "На пенсии".

Выплаты хотели «отвязать» от прожиточного минимума и установить в конкретных суммах, в итоге оставили все, как было.

Поэтому размеры минимальных пенсий в данном случае пока остаются на прежнем уровне и зависят от прожиточного минимума.

Напомним, с декабря общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть ниже:

для инвалидов войны I группы – 13604,50 грн. (650% прожиточного минимума);

для инвалидов войны II группы – 10988,25 грн. (525%);

для инвалидов войны ІІІ группы – 7534,80 грн. (360%);

для участников боевых действий – 4395,3 грн. (210%).

Есть вероятность, что общий размер пенсии у некоторых ветеранов по итогам марта не изменится. Может быть проиндексирован основной размер пенсии (без надбавок), но ее общая сума останется на указанном уровне.

Напомним о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.

Кроме того, сообщалось, что весной украинцев ждет "сюрприз" в платежках, тарифы могут измениться: "До апреля...".

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