В Украине снова подорожала одна из самых популярных круп.

Об этом стало известно из данных портала Minfin.

В феврале средняя цена на гречку в супермаркетах составила 66,16 грн/кг, а по состоянию на 8 марта она выросла до 67,57 грн/кг.

Средние цены на гречку в крупнейших сетях сейчас такие:

Auchan – 56,40 грн/кг;

Metro – 56,40 грн/кг;

Varus – 89,90 грн/кг.

Однако, летом 2022 цены на нее били рекорды и в некоторых магазинах превышали более 100 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в магазинах рекордно выросла стоимость некоторых важных для украинцев овощей. В частности, стоимость репчатого лука в Украине бьет рекорды и это не предел. Стоимость этого овоща может еще повысится на 30% к маю 2023 года, предполагает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко.

В настоящее время цена на лук в Украине в среднем уже в 4 раза выше, чем в в прошлом году в это же время.

Еще один популярный овощ, бьющий рекорды по удорожанию — морковь. Этот овощ тоже продолжает расти в цене с начала года. Цены на морковь установлены на уровне 25-35 грн/кг (0,68-0,96 доллара).

Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.

А еще Politeka сообщала, в мире набирает обороты «овощная лихорадка», наиболее проблемной становится ситуация с луком.

Также Politeka писала, цены на курятину, яйца и молочку изменятся: чего ждать уже этой весной.