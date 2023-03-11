Украинцам показали, как изменилась стоимость хлеба, муки и макарон за месяц.

Об этом сообщается на сайте мониторинга цен от портала "Минфин".

Так, стоимость пшеничного хлеба в марте, если сравнить с февралем по цене изменилась ощутимо, но только на батон в нарезке.

Целый батон стоит, как и месяцем ранее 32,10 грн. за 650 грамм, а вот нарезной весом 600 грамм подорожал с 32,96 грн. до 35,93 грн.

Подорожала и мука - более, чем на 30 коп за месяц. В начале марта килограмм продукции стоит 22,80 грн., а в феврале средняя цена по супермаркетам составляла 22,46 грн.

За месяц подорожали также и макароны. Цена килограмма продукта выросла с 27,10 грн. до 27,40 грн.

Ранее сообщалось, что в магазинах рекордно выросла стоимость некоторых важных для украинцев овощей.

В частности, стоимость репчатого лука в Украине бьет рекорды и это не предел. Стоимость этого овоща может еще повысится на 30% к маю 2023 года, предполагает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко.

Еще один популярный овощ, бьющий рекорды по удорожанию — морковь. Этот овощ тоже продолжает расти в цене с начала года.

Цены на морковь установлены на уровне 25-35 грн/кг (0,68-0,96 доллара).

Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.

А еще Politeka сообщала, в мире набирает обороты «овощная лихорадка», наиболее проблемной становится ситуация с луком.

Также Politeka писала, цены на курятину, яйца и молочку изменятся: чего ждать уже этой весной.