Украинцам показали, как изменилась стоимость хлеба, муки и макарон за месяц.
Об этом сообщается на сайте мониторинга цен от портала "Минфин".
Так, стоимость пшеничного хлеба в марте, если сравнить с февралем по цене изменилась ощутимо, но только на батон в нарезке.
Целый батон стоит, как и месяцем ранее 32,10 грн. за 650 грамм, а вот нарезной весом 600 грамм подорожал с 32,96 грн. до 35,93 грн.
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Подорожала и мука - более, чем на 30 коп за месяц. В начале марта килограмм продукции стоит 22,80 грн., а в феврале средняя цена по супермаркетам составляла 22,46 грн.
За месяц подорожали также и макароны. Цена килограмма продукта выросла с 27,10 грн. до 27,40 грн.
Ранее сообщалось, что в магазинах рекордно выросла стоимость некоторых важных для украинцев овощей.
В частности, стоимость репчатого лука в Украине бьет рекорды и это не предел. Стоимость этого овоща может еще повысится на 30% к маю 2023 года, предполагает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко.
Еще один популярный овощ, бьющий рекорды по удорожанию — морковь. Этот овощ тоже продолжает расти в цене с начала года.
Цены на морковь установлены на уровне 25-35 грн/кг (0,68-0,96 доллара).
Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.
А еще Politeka сообщала, в мире набирает обороты «овощная лихорадка», наиболее проблемной становится ситуация с луком.
Также Politeka писала, цены на курятину, яйца и молочку изменятся: чего ждать уже этой весной.