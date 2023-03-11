Украинцы могут рассчитывать не только на индексацию пенсий в марте.

В марте состоится повышение страховых выплат – это деньги, уплачиваемые застрахованным лицам в случае наступления страхового случая, передает "На пенсии".

Обстоятельства и профессиональные заболевания, за которыми следует страховой случай, определенный Кабинетом Министров Украины (постановление от 17.04.2019 №337 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве»).

Перерасчет осуществляется согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", который определяет основания и порядок перерасчета страховых выплат (статья 31).

Индивидуальный перерасчет ежемесячных страховых выплат производится в связи с изменением степени потери профессиональной трудоспособности человека или изменением состава семьи умершего. Перерасчет производится по соответствующему обращению потерпевшего или члена его семьи.

Массовое перечисление ежемесячных страховых выплат осуществляется без обращения человека ежегодно с 1 марта на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине.

В 2023 году коэффициент увеличения ежемесячных страховых выплат составляет 1,197 (в пределах максимального размера).

В результате перечисления выплаты размер увеличения не может превышать 1500 гривен.

Напомним о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.

Кроме того, сообщалось, что весной украинцев ждет "сюрприз" в платежках, тарифы могут измениться: "До апреля...".

Также Politeka.net писала, что мартовский перерасчет пенсий в Украине состоялся: как изменились выплаты.