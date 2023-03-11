В марте состоится повышение страховых выплат – это деньги, уплачиваемые застрахованным лицам в случае наступления страхового случая, передает "На пенсии".
Обстоятельства и профессиональные заболевания, за которыми следует страховой случай, определенный Кабинетом Министров Украины (постановление от 17.04.2019 №337 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве»).
Перерасчет осуществляется согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", который определяет основания и порядок перерасчета страховых выплат (статья 31).
Индивидуальный перерасчет ежемесячных страховых выплат производится в связи с изменением степени потери профессиональной трудоспособности человека или изменением состава семьи умершего. Перерасчет производится по соответствующему обращению потерпевшего или члена его семьи.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
В киевском ТРЦ произошло ЧП из-за гранаты: посетителей экстренно эвакуируют
Шоптенко из "Танців з зірками" рассказала о неожиданном повороте в своем путешествии: "Теперь летишь..."
«Большая» проблема вокруг Бахмута: эксперт раскрыл план войск рф
"Окопы не помогут": озвучен вероятный сценарий, как Украина будет освобождать Крым
Массовое перечисление ежемесячных страховых выплат осуществляется без обращения человека ежегодно с 1 марта на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине.
В 2023 году коэффициент увеличения ежемесячных страховых выплат составляет 1,197 (в пределах максимального размера).
В результате перечисления выплаты размер увеличения не может превышать 1500 гривен.
Напомним о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.
Кроме того, сообщалось, что весной украинцев ждет "сюрприз" в платежках, тарифы могут измениться: "До апреля...".
Также Politeka.net писала, что мартовский перерасчет пенсий в Украине состоялся: как изменились выплаты.