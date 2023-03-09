В Украине владельцев бизнеса могут оштрафовать за отказ принять оплату картой.

Такое решение принял Кабмин, обязательное оснащение терминалами будет поэтапным.

Об этом сообщают в Госпродпотребслужбе.

Согласно постановлению правительства, терминалы должны установить:

с 1 января 2024 г. – в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек;
с 1 января 2025 г. — в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек;
с 1 января 2026 г. — физические лица, предприниматели, плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственно выращенной продукции.

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Постановление содержит норму, согласно которой, торговцы, работающие в районе проведения боевых действий, либо находящиеся во временной оккупации или окружении, в течение 3 месяцев после нормализации ситуации на таких территориях деоккупации могут не осуществлять безналичные расчеты.

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Отказ в безналичном расчете за приобретенные товары и услуги является ограничением прав потребителя и нарушением требований законодательства, за это предусмотрена ответственность.

Напомним, популярные овощи взлетели в цене в Украине, стало известно, сколько заплатить украинцам за огурцы, помидоры и морковь.

А еще Politeka сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka писала, в мире набирает обороты «овощная лихорадка», наиболее проблемной становится ситуация с луком.