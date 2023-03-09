Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса.

Социологи утверждают, что по сравнению с 1998 и 2009 годами отношение украинцев к изучению русского языка в школах изменилось.

Количество людей, считающих, что русский нужно исключить из школьных программ, выросло в каждом регионе.

Однако, 52% украинцев не желают, чтобы дети в школах изучали русский, 42% опрошенных поддерживают сохранение преподавания данного языка.

Важно отметить, что на востоке больше тех, кто стремится сохранить изучение русского языка, а на западе Украины больше тех, кто против его изучения.

"Хотя те, кто поддерживает сохранение изучения русского языка в школах, несколько в большей степени склонны к уступкам, но даже среди них абсолютное большинство выступают против никаких территориальных уступок", - говорится в сообщении.

Напомним, в школах собираются внедрить двуязычную систему обучения: в МОН выдали подробности.

Детали рассказал гендиректор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Украины Олег Ересько

Также сообщалось, что украинцы предложили альтернативу 8 марта: "Нужно создать два выходных в честь...".

Кроме того, Politeka писала, украинские нардепы получили "жирную" надбавку к зарплатам, названы суммы.