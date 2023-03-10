Пенсионерка решила поддержать наших защитников и приготовила для них традиционное украинское блюдо.

Видео приготовления опубликовал в Тиктоке пользователь "smereka240891".

"Варенички леплю ребятам, деткам тем, что на фронте. Чтобы они были здоровы, сильны и гнали того супостата", - говорит украинка.

Видео набрало более 400 000 просмотров, почти 60 тысяч лайков и около 2 тысяч комментариев.

"я плачу🥺🥺бабуличка здоровья вам крепкого..а нашим воинам сил и божого влагословения",

"Наші бабусі, ніколи я думаю вони б не подумали що будуть в такому жаху жити",

"Сколько смотрю столько плачу.Дай вам Бог здоровья,бабулечка",

"люба, роблю все для хлопчикiв, вклоняюсь до землi.Ми любим наших захисникiв",

"Бабусі крепкого здоров'я!Дякую вам за вашу неоціненну працю",

"Бабушка,дай вам Бог здоров'я і довголіття", - пишуть українці слова подяки у коментарях.

Напомним, всего за неделю стоимость выросла на 16%: важный для украинцев овощ продолжит дорожать.

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